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Haberler Gündem Ölü bulunan Cumhuriyet Savcısı Kazım Alper Aykut kimdir? Kazım Alper Aykut hangi görevlerde bulundu?
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Cumhuriyet Savcısı Kazım Alper Aykut otel odasında ölü bulundu!

Antalya’nın Alanya ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Kazım Alper Aykut, otel odasında ölü bulundu. İşte gündem olan Cumhuriyet Savcısı Kazım Alper Aykut'un hayatı ve biyografisi...

Ölü bulunan Cumhuriyet Savcısı Kazım Alper Aykut kimdir? Kazım Alper Aykut hangi görevlerde bulundu?
Ölü bulunan Cumhuriyet Savcısı Kazım Alper Aykut kimdir?
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Alanya Adliyesi'nde görevli Kazım Alper Aykut'un kaldığı otelde uzun süre odadan çıkmaması sonucu, otel görevlileri şüphelenerek odaya girdi. Aykut'u hareketsiz bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi gelen sağlık görevlileri savcının öldüğünü belirledi. Aykut'un cansız bedeni Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. İşte Kazım Alper Aykut hayatı...

KAZIM ALPER AYKUT KİMDİR?

Kazım Alper Aykut, 2016 yılında Alanya Cumhuriyet savcısı olarak görev yapmaya başlamıştır. Evli ve bir çocuk babası olduğu bilinen Kazım Alper Aykut, hakkında başka bir bilgiye ulaşılmamıştır.

KAZIM ALPER AYKUT NEDEN ÖLDÜ?

Kaldığı otel odasından uzun süre çıkmayan Kazım Alper Aykut'un sağlık durumundan şüphelenen otel çalışanları, girdikleri odada Cumhuriyet Savcısı'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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