Ölü bulunan Cumhuriyet Savcısı Kazım Alper Aykut kimdir?

Alanya Adliyesi'nde görevli Kazım Alper Aykut'un kaldığı otelde uzun süre odadan çıkmaması sonucu, otel görevlileri şüphelenerek odaya girdi. Aykut'u hareketsiz bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi gelen sağlık görevlileri savcının öldüğünü belirledi. Aykut'un cansız bedeni Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. İşte Kazım Alper Aykut hayatı...

KAZIM ALPER AYKUT KİMDİR?

Kazım Alper Aykut, 2016 yılında Alanya Cumhuriyet savcısı olarak görev yapmaya başlamıştır. Evli ve bir çocuk babası olduğu bilinen Kazım Alper Aykut, hakkında başka bir bilgiye ulaşılmamıştır.