Ölü bulunan yaşlı adamın katili torun çıktı! 0:00 / 0:00

İHA

Konya'da kendisinden haber alınamayan ve evinde bıçaklanmış halde ölü olarak bulunan Abdullah Kuyucak'ın (75) katil zanlısı torun çıktı. 20 yaşındaki Yalçın K., operasyonla yakalandı.

Olay, 16 Haziran Perşembe günü saat 20.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hadimi Mahallesi Halkabeğüş Sokak üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, işten evine gelen Hatice K. (65), eşinin kapıyı açmaması üzerine durumu yakınlarına ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DEFALARCA BIÇAKLANMIŞ

Eve giren polis ekipleri, Abdullah Kuyucak'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abdullah Kuyucak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan ve alınan ifadeler doğrultusunda araştırma yapan ekipler, şüpheli olduğu değerlendirilen Abdullah Kuyucak'ın torunu Yalçın K.'nin gidebileceği adresleri belirledi.

POLİSE CİNAYET BIÇAĞIYLA DİRENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bir iş yerinde saklandığını belirlemesi üzerine adrese baskın yaptı. Polis ekiplerini karşısında görünce cinayette kullandığı ekmek bıçağı ile ekiplere direnen Yalçın K., polisin müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE DE KAVGA ETMİŞ

Cinayette kullanılan bıçağa el koyan polis ekipleri, cinayet zanlısı şahsı da ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Zanlının yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle dedesi ve yakınları ile daha önce de kavga ettiği bu kavgalardan dolayı ara ara evden ayrıldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen cinayet zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.