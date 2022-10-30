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Haberler Gündem 3. Sayfa Ölü bulunmuştu, akraba gözaltında!
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Mardin'de evinin avlusunda bulunan kadının ölümünde akraba gözaltında!

Mardin'de evinin avlusunda kanlar içinde bulunan Nurhan İlhan'ın ölümüyle ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, akrabası M.İ.'yi gözaltına aldı

Ölü bulunmuştu, akraba gözaltında!
Ölü bulunmuştu, akraba gözaltında!
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İHA

Mardin'de, evinin avlusunda bulunan Nurhan İlhan'ın ölümüyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Kızıltepe ilçesi Eşme köyünde iki erkek kardeşiyle yaşayan 45 yaşındaki Nurhan İlhan'ın kardeşleri, sabah işe gitmek için evden çıktı. Kadının komşuları eve geldiğinde Nurhan İlhan'ın avluda kanlar içerisinde yerde olduğunu gördü.

BIÇAK DARBELERİ VE BAŞINDA SERT CİSİM İZİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nurhan İlhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Karın bölgesinde bıçak darbeleri belirlenen kadının kafasına da bir cisimle vurulduğu tespit edildi. İlhan'ın cansız bedeni otopsi için Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

JANDARMA BİR AKRABISINI GÖZALTINA ALDI

Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Nurhan İlhan, dün gece toprağa verildi.
Olay ile ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri sabah saatlerinde, Nurhan İlhan'ın akrabası olduğu öğrenilen M.İ.'yi şüpheli sıfatıyla gözaltına aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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