Ölü bulunmuştu, katil damat çıktı! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da ağaçlık alanda bulunan cansız bedenin Azerbaycan uyruklu Mübariz Nuriyev'e ait olduğu belirlenirken, katilin damadı olduğu ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, Başakşehir ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi'nde dün polisi arayan bir kişi, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın çevresindeki ormanlık alana bir kişinin sürüklenerek bırakıldığını söyledi.

SİLAHLA VURULUP, ORMANLIK ALANA BIRAKILMIŞ

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağaçlık alana bırakılan kişinin silahla vurulduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

DAMADI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, cesedin Azerbaycan uyruklu Mübariz Nuriyev olduğu tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Nuriyev'in damadı H.H.S tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı.

H.H.S evide gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

* Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.