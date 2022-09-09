Ölü bulunmuştu, şüpheli tanıdık çıktı! 0:00 / 0:00

AA

Antalya'da başına darbe aldığı belirlenen Yılmaz Kip'in ölümüyle ilgili ev arkadaşı gözaltına alındı.

Alanya ilçesi Karakocalı Mahallesi'nde 7 Eylül'de meydana gelen olayda Yılmaz Kip (26), üzerinde battaniye örtülü ve hareketsiz şekilde bulunmuş, sağlık ekiplerinin kontrolünde öldüğü tespit edilmişti.

JANDARMA EV ARKADAŞININ PEŞİNE DÜŞTÜ

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, başından darbe aldığı belirlenen Yılmaz Kip'in evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlattı. Kip'in evi ve bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olay sonrası ev arkadaşı M.Ş'nin Kip'in cüzdan ve banka kartını aldığını, bisikletle evden ayrıldıktan sonra da banka kartını 3 kez para çekmek için kullandığını belirledi.

ÇANAKKALE'DE YAKALANDI, İTİRAF ETTİ

Çanakkale'deki annesinin evinde gözaltına alınan şüpheli Alanya'ya getirildi. M.Ş'nin jandarma komutanlığındaki ifadesinde, Yılmaz Kip ile sürekli tartıştıklarını ve yine bir kavga sırasında başına çekiçle vurduğunu belirttiği kaydedildi.