Belediye önünde arbede yaşandı

Zafer Samancı'nın haberine göre şiddete uğrayan kadın ve erkeklerin barınma ve yaşamsal sorunlarına eğilen ve açtığı barınma evleri ile adını duyuran Şefkat Kapısı Derneği Genel Başkanı Hayrettin Bulan, sıra dışı bir eyleme imza attı.

Konya'da merkez Karatay ilçesi sınırlarındaki Tatlıcak Mahallesi'nde soğuk hava ve açlık nedeniyle öldüğü öne sürülen 3 köpeği kefenleyen Bulan, Konya Büyükşehir Belediye binası önüne getirdi.

Bu köpeklerin ölümünden başta büyükşehir belediye yetkilileri olmak üzere tüm Konyalılar'ın sorumlu olduğunu söyleyen Bulan "Konya'nın emanet edildiği bu canlar, bize emanetti. Biz bunlara bakamadık. 1 kap mamayı, 1 kap suyu, sıcak bir yeri onlara çok gördük" dedi.

Kucağına aldığı köpeklerle binaya girmek isteyen Bulan'ı belediye güvenlik görevlileri içeri almadı. Başkanın yanına gelmesi isteği de yerine gelmeyince Bulan toplantıda olduğu belirtilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı bekleyeceğini söyledi.

Olay yerine gelen polisle tartışan Bulan, gözaltına alınmak istenirken arbede yaşandı. Belediye yetkililerinin araya girmesiyle ortalık sakinleşti.



Bilgiç, daha sonra belediye binasına alındı. Belediye kapısı önünde kalan 3 köpek ise belediye görevlileri tarafından alınarak gömülmek üzere hayvan mezarlığına götürüldü.

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