Ölüm anında hayatımız gözlerimizin önünden geçiyor

ABD, Louisville Üniversitesi'nde beyin cerrahı olan Dr. Ajmal Zemmar, "Bu araştırmadan öğrenebileceğimiz bir şey var: sevdiklerimiz gözlerini kapatmış ve bizi dinlenmeye bırakmaya hazır olsalar da beyinleri hayatlarında yaşadıkları en güzel anlardan bazılarını tekrar ediyor olabilir" diye tahminde bulundu.