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Ölüm anında hayatımız gözlerimizin önünden geçiyor

Bir hastanın gözlem sırasında hayatını kaybetmesi, bilim dünyasının bir ilki yaşamasını sağladı. İlk kez bir insan beyni ölüme geçiş sırasında kaydedildi. Bulgular, beynin bu süreçte hatırlama ile benzer beyin dalgaları yakaladığını gösteriyor. Yani, gerçekten ölmeden önce anılarımızı tekrar izliyor olabiliriz.

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  • Ölüm anında hayatımız gözlerimizin önünden geçiyor

    Frontiersin Aging Neuroscience'da yayınlanan yeni bir çalışma, beynin ölüme geçiş sırasında ve hatta sonrasında aktif ve koordineli kalabileceğini ve tüm süreci yönetmek için programlanabileceğini öne sürüyor.
  • Ölüm anında hayatımız gözlerimizin önünden geçiyor

    Estonya'daki Tartu Üniversitesi'nden Dr. Raul Vicente ve meslektaşları, 87 yaşındaki epilepsi hastasının nöbetlerini saptamak ve hastayı tedavi etmek için sürekli elektroensefalografi (EEG) kullandı. 
  • Ölüm anında hayatımız gözlerimizin önünden geçiyor

    Bu kayıtlar sırasında hasta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bu beklenmedik olay, bilim insanlarının ölmekte olan bir insan beyninin aktivitesini ilk kez kaydetmesine olanak sağladı.

    Sinirbilimciler ölüm anına yakın; rüya görme, hatırlama ve meditasyon sırasında meydana gelenlere benzer ritmik beyin dalgası kalıpları keşfettiler.
  • Ölüm anında hayatımız gözlerimizin önünden geçiyor

    ABD, Louisville Üniversitesi'nde beyin cerrahı olan Dr. Ajmal Zemmar, "Bu araştırmadan öğrenebileceğimiz bir şey var: sevdiklerimiz gözlerini kapatmış ve bizi dinlenmeye bırakmaya hazır olsalar da beyinleri hayatlarında yaşadıkları en güzel anlardan bazılarını tekrar ediyor olabilir" diye tahminde bulundu. 
  • Ölüm anında hayatımız gözlerimizin önünden geçiyor

    "Bu bulgular, yaşamın tam olarak ne zaman sona erdiği konusundaki anlayışımıza meydan okuyor ve organ bağışının zamanlaması ile ilgili sonraki önemli soruları ortaya çıkarıyor."
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