'Beni böyle nasıl tanıdınız?'

2017 yılında vizyona giren ve dramseverler için tavsiye edilen filmlerden biri olmayı başaran Ölüm Dövüşü filmine dair ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz...

ÖLÜM DÖVÜŞÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Fransız yapımı olan ve yönetmenliğini Teddy Lussi-Modeste'nin üstlendiği filmde kariyerinin zirvesine ulaşmayı başaran bir komedyenin ailesiyle olan ilişkisinin parçalanmaya başlaması konu ediliyor...

ÖLÜM DÖVÜŞÜ FİLMİ OYUNCULARI

Tahar Rahim - Brahim Mecheri

Roschdy Zem - Mourad Mecheri

Maïwenn - Linda

Grégoire Colin - Hervé

Sultan - Drill