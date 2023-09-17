Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ölüm halı sahada yakaladı

        3 çocuk babasını ölüm halı sahada yakaladı

        Kocaeli'de arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynadığı sırada kalp krizi geçiren Adem Kaymakçı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 12:51 Güncelleme: 17.09.2023 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ölüm halı sahada yakaladı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli'de, arkadaşlarıyla halı sahada maç yapan Adem Kaymakçı (38), kalp krizinden yaşamını yitirdi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Körfez ilçesine bağlı Yeni Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla halı sahaya giden Adem Kaymakçı, futbol oynadığı sırada kalp krizi geçirdi.

        Aniden yere yığılan Kaymakçı'yı gören arkadaşları durumu 112'ye bildirdi. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Kaymakçı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Adem Kaymakçı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Kaymakçı'nın cenazesi, Körfez Yeni Yalı Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazı sonrası İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kocaeli haberleri
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        112 Acil Çağrı Merkezi'ni arama nedenleri şoke etti!
        112 Acil Çağrı Merkezi'ni arama nedenleri şoke etti!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        Askerlik hayaliyle mide ameliyatı oldu, ölümden döndü
        Askerlik hayaliyle mide ameliyatı oldu, ölümden döndü
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Filenin Sultanları'ndan ikide iki!
        Filenin Sultanları'ndan ikide iki!
        Deprem sonrası vakalar 2 katına çıktı! Etkisi 2 yıl sürebilir
        Deprem sonrası vakalar 2 katına çıktı! Etkisi 2 yıl sürebilir
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        Hava akrobasi uçağı düştü: 1 çocuk öldü!
        Hava akrobasi uçağı düştü: 1 çocuk öldü!
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        Eleştirmenlere göre 2000'lerin 'korku'nçları
        Eleştirmenlere göre 2000'lerin 'korku'nçları