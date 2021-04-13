Ölüm Kalım Evi oyuncuları ve konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Aksiyon türündeki filmde erkek arkadaşının evini bir ev istilasına karşı savunmak zorunda olan yaralı ve hamile bir jimnastikçinin maceraları konu alıyor.

ÖLÜM KALIM EVİ OYUNCULARI KİMLER?

Kaya Scodelario

Ed Skrein

Dogray Scott

Langley Kirkwood

Brandon Auret

ÖLÜM KALIM EVİ FİLMİ KONUSU

Kelly, bir gece gizlice erkek arkadaşı Mark'ın evine girer. Amacı sevgilisinin 18. yaş gününü sürpriz bir şekilde kutlamak ve geceyi onunla geçirmektir. Ancak Kelly, gecenin ilerleyen saatlerinde ölümcül bir hata yaptığını anlar. Çünkü eve gizlice giren yalnızca kendisi değildir.Bir grup silahlı soyguncu da Mark'ın evindedir. Kelly evden kaçabilecek mi? Mark sevgilisini kurtarmayı mı seçecek yoksa kaçacak mı?

