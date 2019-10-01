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HaberlerYaşamÖlüm riskine aldırış etmeden `taş teras´ta poz veriyorlar

Ölüm riskine aldırış etmeden `taş teras´a çıkıyorlar

DHA

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Sırçalı Kanyonu'nda yaklaşık 100 metre yükseklikte altındaki kaya parçasının kopmasıyla doğal bir teras haline gelerek ziyaretçi akınına uğrayan, evlilik tekliflerinin yapıldığı, kliplerin çekildiği 'taş teras', ölüm riski nedeniyle etrafı tel örgüler çekilerek üzerine çıkılması engellendi. Ancak ziyaretçiler sökülen tel örgülerden terasa çıkmaya devam ediyor

taş teras

Safranbolu'ya bağlı Düzce köyü yakınlarındaki Sırçalı Kanyonu'nda altındaki kaya parçasının kopmasıyla doğal bir teras haline gelen kayanın üzerine çıkanlar yaklaşık 100 metreden doğa harikası kanyonu izliyor.

DHA'nın haberine göre ziyaretçiler, 'taş teras' diye adlandırdıkları ve yürekleri ağza getiren yükseklikteki kayanın üzerine çıkarak adrenalin yaşarken, dış mekan çekimlerinde damat ve gelinlerin en çok tercih ettiği mekan oldu. Taş terasta evlilik teklifleri yapıldı, klip çekildi.

Karabük Valiliği olası kazalara karşı taş terasa çıkmayı yasaklarken, ölüm riski nedeniyle geçen yılın Kasım ayında taş terasın etrafına tel örgü çekilerek önlem alındı. Yasaktan bir süre sonra tel örgülerin bir bölümünün yıkıldığı görüldü. Üzerinde `dikkat ölüm tehlikesi´ yazan uyarı tabelasını dikkate almayan vatandaşlar taş terasın üzerine çıkmaya devam ediyor.

Bölgeyi ziyaret eden Ece Akgül, "Arkadaşlarımdan duydum. Biz de arkadaşlarla merak edip geldik. Yolu biraz kötü. Taş yol sıkıntılı. Onu düzeltseler aslında çok iyi olur. Burası eşsiz bir yer" dedi.

Ceren Akbulut ise, "Tel örgüler sökülmüş. Biz de girdik. Biz çok korkmadık ama tehlikeli. Çok fazla insanın aynı anda bulunabileceği bir alan değil" diye konuştu. Serap Aydoğdu, "Ortam olarak güzel ama tehlikeleri var. Yüksekten korkmayanların gelebileceği bir ortam" dedi.

 

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