Birçok faili meçhul cinayetin işlendiği için 'Ölüm üçgeni' ya da ‘Sapanca üçgeni' olarak anılan Sapanca-Adapazarı-Hendek hattında 2000 yılında işlenen Hasan Beğen cinayeti gelen bir itirafla aydınlatıldı. İstanbul Emniyeti Organize Suçlar ile Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 kişi tutuklandı.



Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul Emniyeti Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde Sedat Şahin grubuna bağlı bir suç örgütüne operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınanlardan biri 18 yıl önce 'Sapanca üçgeni' ya da 'Ölüm üçgeni' olarak anılan Sapanca-Adapazarı-Hendek arasındaki bölgede öldürülen Hasan Beğen cinayeti ile ilgili önemli bilgiler verdi.



18 YIL SONRA GELEN İTİRAF

Şüpheli, Hasan Beğen'i Sedat Şahin grubuna bağlı C.Y., A.K. ve F.U.'nun öldürdüğünü anlattı. Bu itiraf üzerine polis 18 yıl önceki cinayeti mercek altına aldı. Beğen cinayeti ile ilgili bir kişinin tutuklandığı belirlendi. Yapılan incelemelerde bu kişinin cinayeti üstlendiği belirlendi. Polis ekipleri olaya karışan ve Sedat Şahin gurubuna bağlı olan C.Y., A.K. ve F.U.'yu takibe aldı. Yapılan HTS ve teknik çalışmalar sonrası cinayet aydınlatıldı. Önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



BEHÇET CANTÜRK DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

'Ölüm üçgeni' diye adlandırılan bölgede Behçet Cantürk'ün aralarında bulunan birçok kişi fail meçhul cinayete kurban gitmişti.

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