Kenan Taşkın'ın haberine göre; Derebaşı virajları olarak bilinen Trabzon'un Karaçam mevkiindeki yol 3 yıl önce bir internet sitesi tarafından 'dünyanın en tehlikeli yolu' olarak seçildi ve sosyal medyada da büyük merak uyandırdı. Bölgeye giden turistlerin ilgi odağı oldu. Trabzon ile Bayburt'u 3 bin metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlayan yol, zorlu arazi koşulları ve elverişsiz hava şartları nedeniyle yılın 5- 6 ayı ulaşıma kapanıyor.





ÖLÜM YOLU

106 kilometrelik yol, 29 keskin virajdan oluşuyor. Bazı virajları i̇̇se tek seferde dönülemiyor. “Ölüm yolu” olarak nitelendirilen Bolivya'daki yoldan daha tehlikeli olarak tanımlanmıştı. Buranın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu, dağcılar, trekking tutkunları ve off-road yapmak isteyenler için uygun ortamın hazırlanması için çalışmalara başladıklarının müjdesini verdi. Uzungöl Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, "Yerli ve yabancı turistlerden büyük talep var. Önümüzdeki sezon turlar düzenlemeyi amaçlıyoruz" dedi. Akyüz, yolun bir başka özelliğinin de endemik bitki acısından çok özel bir yer olduğunu belirterek, "657 çeşit bitki türü var. Bunun 250 çeşidi endemik bitki ve bunları da turizme açmak istiyoruz." şeklinde konuştu.





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