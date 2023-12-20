Turnesine artık devam eden Madonna'nın konserleri Nisan 2024'te sona erecek ve 78 sahne performansı sergileyecek. Konser sırasında New York'taki otel odası banyosunda bilinci kapalı bir şekilde bulunarak hastaneye götürülmesi üzerine konuşan Madonna, hayatta olmasının bir mucize olduğunu dile getirdi.

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"HAYATIMI KURTARDI"

Yaşadığı olayla ilgili Madonna "Hayatımı kurtardı" diyerek seyirciler arasındaki Shavawn adlı arkadaşına teşekkür etti "Beni hastaneye götüren çok önemli bir kadın var burada. Hatırlamıyorum bile. Banyoda bayılmışım ve yoğun bakım ünitesinde uyandım. 48 saat boyunca komada kaldım. O benim hayatımı kurtardı. Teşekkürler Shavawn” ifadelerini kullandı.