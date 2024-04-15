Ölümden dönen motosikletlinin ilk sözleri şaşırttı

Motosiklet sürücüsü Recep Gün'ün kamyonetlerinin altına girdiği Zeki ve Ümmü Kaymaz çiftini ise çevredekiler sakinleştirdi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahaleleri yapılan Kaymaz çifti, iyi olduklarını belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Ümmü Kaymaz, "Biz seyir halindeydik. Motosiklet arabayı sollamak isterken kaydı ve ben kocama 'Dur' dedim. Demeye kalmadan da motosikletli gelip arabanın altında kaldı. Son anda fren yaptık. Biz çocuğa bir şey oldu diye çok korktuk" dedi.