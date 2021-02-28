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Sevgilisinin bıçaklayarak öldürdüğü Pınar, toprağa verildi

Nevşehir'de sevgilisi Halis D. tarafından kaldıkları otel odasında bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Pınar Can (33) Avanos ilçesinde toprağa verildi. Öte yandan genç kadının ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

Ölüme böyle yürüdü! - Haberler
Ölüme böyle yürüdü!
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DHA

Avanos'ta yaşayan Halis D., sevgilisi Pınar Can ile birlikte dün akşam üzeri kent merkezinde bulunan otele geldi. Çift kaldıkları odada henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

DHA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine Halis D., Pınar Can'ı boğaz ve göğsünden bıçakladı. Otel görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, bıçaklanan kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Halis D. gözaltına alınırken, Pınar Can'ın cansız bedeni Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

2 AY ÖNCE EŞİNİ KAYBETMİŞ2 çocuk annesi Pınar Can'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Avanos'a getirildi. Talihsiz kadın, yakınlarının katıldığı törenle ilçe mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Öte yandan Pınar Can'ın eşi Yaşar Can'ın yaklaşık 2 ay önce siroz hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden Halis D.'nin ise, ilk ifadesinde kıskançlık yüzünden tartıştıklarını, kendini kaybederek cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Bir yıl önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Halis D. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Pınar Can'ın ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı. Otel çevresindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Halis D.'nin yürükleri sırada sevgilisi Pınar'ı sarılarak öptüğü yer aldı. İkilinin daha sonra el ele tutuşarak bir süre yürüdükten sonra otele girdikleri görüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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