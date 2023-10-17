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        Haberler Televizyon Ölümleriyle hayranlarında gerçek bir acı bırakan efsane dizi karakterleri! Sanki dünmüş gibi etki bıraktılar

        Ölümleriyle hayranlarında gerçek bir acı bırakan efsane dizi karakterleri! Sanki dünmüş gibi etki bıraktılar

        Eğer bir dizi tutkunuysanız, hayranı olduğunuz karakterin ölümünün sizde gerçekmiş gibi bir his bırakması hiç de anormal gelmeyebilir. Hatta gerçeklik algısını abartıp ölüm ilanı verenler i bile gördük. Her ne kadar bu durum çoğu kişiye ütopik gelse de özellikle dizinin baş rollerinden bir karakter ölünce üzülmemek elde olmuyor. Şimdiye kadar dizilerdeki rollerine ölerek veda eden karakterleri bir araya getirdik. Peki sizin en çok 'keşke ölmeseydi' dediğiniz efsane karakter hangisi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 14:43 Güncelleme: 17.10.2023 - 14:43
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        1

        Ali Rıza Bey - Yaprak Dökümü

        2

        Ömer - Doktorlar

        3

        İdris Koçovalı - Çukur

        'Birinizin yaşaması için birinizin ölmesi gerek...'

        4

        Ali - Kuzey Güney

        5

        Sefer - Poyraz Karayel

        6

        Fethi - Söz

        7

        Canan - Son Yaz

        8

        Ramiz Dayı - Ezel

        9

        Eyşan - Ezel

        10

        Çukur - Sena

        11

        Poyraz Karayel - Ayşegül

        12

        Gönül Dağı - Dilek

        13

        Suskunlar - Ecevit

        14

        Adını Feriha Koydum - Feriha

        15

        Öyle Bir Geçer Zaman ki - Aylin

        16

        Memati - Kurtlar Vadisi

        17

        Süleyman Çakır - Kurtlar Vadisi

        18

        Şehzade Mustafa - Muhteşem Yüzyıl

        19

        Bihter - Aşk-ı Memnu

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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