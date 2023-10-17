Ölümleriyle hayranlarında gerçek bir acı bırakan efsane dizi karakterleri! Sanki dünmüş gibi etki bıraktılar
Eğer bir dizi tutkunuysanız, hayranı olduğunuz karakterin ölümünün sizde gerçekmiş gibi bir his bırakması hiç de anormal gelmeyebilir. Hatta gerçeklik algısını abartıp ölüm ilanı verenler i bile gördük. Her ne kadar bu durum çoğu kişiye ütopik gelse de özellikle dizinin baş rollerinden bir karakter ölünce üzülmemek elde olmuyor. Şimdiye kadar dizilerdeki rollerine ölerek veda eden karakterleri bir araya getirdik. Peki sizin en çok 'keşke ölmeseydi' dediğiniz efsane karakter hangisi?
Ali Rıza Bey - Yaprak Dökümü
Ömer - Doktorlar
İdris Koçovalı - Çukur
'Birinizin yaşaması için birinizin ölmesi gerek...'
Ali - Kuzey Güney
Sefer - Poyraz Karayel
Fethi - Söz
Canan - Son Yaz
Ramiz Dayı - Ezel
Eyşan - Ezel
Çukur - Sena
Poyraz Karayel - Ayşegül
Gönül Dağı - Dilek
Suskunlar - Ecevit
Adını Feriha Koydum - Feriha
Öyle Bir Geçer Zaman ki - Aylin
Memati - Kurtlar Vadisi
Süleyman Çakır - Kurtlar Vadisi
Şehzade Mustafa - Muhteşem Yüzyıl