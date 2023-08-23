Ölümleriyle izleyenleri hüzne boğan efsane dizi karakterleri!
Her ne kadar dizi ve filmlerin gerçek hayatlar olmadığını bilsek de birçoğumuzun karakterlerle bağ kurduğu doğrudur. Hatta bu bağı abartıp ölüm ilanı vermeye kadar gidenler bile var. Her ne kadar ütopik gelse de özellikle dizinin baş rollerinden bir karakter ölümle izleyenlere veda edince üzülmemek elde olmuyor. Şimdiye kadar dizideki ölümleriyle en çok konuşulan isimleri bir araya getirdik. Peki sizin en çok 'keşke ölmeseydi' dediğiniz isim kim?
Öyle Bir Geçer Zaman ki - Aylin
Adını Feriha Koydum - Feriha
Suskunlar - Ecevit
Gönül Dağı - Dilek
Ali Rıza Bey - Yaprak Dökümü
Ömer - Doktorlar
İdris Koçovalı - Çukur
'Birinizin yaşaması için birinizin ölmesi gerek...'
Ali - Kuzey Güney
Sefer - Poyraz Karayel
Memati - Kurtlar Vadisi
Fethi - Söz
Canan - Son Yaz
Süleyman Çakır - Kurtlar Vadisi
Ramiz Dayı - Ezel
Eyşan - Ezel
Çukur - Sena
Poyraz Karayel - Ayşegül
Şehzade Mustafa - Muhteşem Yüzyıl