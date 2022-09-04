Ölümlü kazada araç uçurumda asılı kaldı!

Rize'nin Güneysu ilçesinde kontrolden çıkıp, uçurum kenarındaki taşlara çarparak asılı kalan kamyonetteki sürücü Abdurrahman Pehlivan (65), hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Abdurrahman Pehlivan'ın kullandığı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkınca uçurum kenarındaki taşlara çarparak, asılı kaldı.
Kendi imkanları ile araçtan çıkıp taşlara tutunan Pehlivan, ağır yaralandı. Daha sonra çevredekilerin yardımı ile kurtarılan Pehlivan, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
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