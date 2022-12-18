DHA

Bursa'da, 1 işçinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kazada gözaltına alınan TIR şoförü Ali İhsan P.'ye (59) ev hapsi cezası verildi. Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Orhangazi-İznik kara yolunda meydana geldi. Zeytin bahçesinde çalışan işçileri taşıyan minibüsün sürücüsü C.K. (19), Üreğil Kavşağı yakınlarında ana yoldan tarlaya dönüş yapmak istedi. Bu sırada arkadan gelen Ali İhsan P. yönetimindeki TIR, minibüse arkadan çarptı.

MİNİBÜSTEKİ 2'Sİ ÇOCUK 8 KİŞİ YARALANDI Kazada sürücü C.K., Fatma Karaboğa (18), İsa Karaboğa (41), Bahriye Kalender (64), Sadettin Kızmaz (70), Hanife Bakır (70), Halil İbrahim Karaboğa (16) ve Yusuf Karaboğa (12) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 İŞÇİ ÖLDÜ, 1 YARALININ DURUMU AĞIR Durumu ağır olan Bahriye Kalender, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği sırada yolda hayatını kaybetti. Fatma Karaboğa'nın ise durumunun ciddi olduğu belirtildi.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI Minibüs sürücüsü C.K.'nin ehliyetsiz olduğu belirlendi. Kaza sonrası her iki sürücü de gözaltına alındı. TIR şoförü Ali İhsan P. ifadesinde; minibüs sürücüsünün aniden dönüş yapmak istediğini, frene basmasına rağmen kazaya engel olamadığını söyledi.