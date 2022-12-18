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Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da ölümlü kazada TIR şoförüne 20 günlük ev hapsi - Son dakika haberi
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1 işçinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kazada TIR şoförüne 20 günlük ev hapsi

Bursa'da, 1 zeytin işçinin hayatını kaybettiği, 2'si çocuk 7 kişinin yaralandığı kazada minibüse arkadan çarpan TIR'ın şoförü Ali İhsan P.'nin cezası belli oldu. Dün meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü, 20 günlük ev hapsine çarptırıldı

Bursa'da ölümlü kazada TIR şoförüne 20 günlük ev hapsi - Son dakika haberi
DHA

Bursa'da, 1 işçinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kazada gözaltına alınan TIR şoförü Ali İhsan P.'ye (59) ev hapsi cezası verildi.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Orhangazi-İznik kara yolunda meydana geldi. Zeytin bahçesinde çalışan işçileri taşıyan minibüsün sürücüsü C.K. (19), Üreğil Kavşağı yakınlarında ana yoldan tarlaya dönüş yapmak istedi. Bu sırada arkadan gelen Ali İhsan P. yönetimindeki TIR, minibüse arkadan çarptı.

MİNİBÜSTEKİ 2'Sİ ÇOCUK 8 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü C.K., Fatma Karaboğa (18), İsa Karaboğa (41), Bahriye Kalender (64), Sadettin Kızmaz (70), Hanife Bakır (70), Halil İbrahim Karaboğa (16) ve Yusuf Karaboğa (12) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 İŞÇİ ÖLDÜ, 1 YARALININ DURUMU AĞIR

Durumu ağır olan Bahriye Kalender, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği sırada yolda hayatını kaybetti. Fatma Karaboğa'nın ise durumunun ciddi olduğu belirtildi.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI

Minibüs sürücüsü C.K.'nin ehliyetsiz olduğu belirlendi. Kaza sonrası her iki sürücü de gözaltına alındı. TIR şoförü Ali İhsan P. ifadesinde; minibüs sürücüsünün aniden dönüş yapmak istediğini, frene basmasına rağmen kazaya engel olamadığını söyledi.

TIR ŞOFÖRÜNE EV HAPSİ CEZASI

"Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan Ali İhsan P., 20 gün ev hapsine çarptırıldı, minibüs sürücüsü C.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden Bahriye Kalender, bugün Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde toprağa verildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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