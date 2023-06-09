Ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan sürücüye hapis cezası

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AA

Adana'da hatalı sollama nedeniyle otomobiliyle minibüse çarparak 1 kişinin ölümüne, 7 kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen tutuklu sürücünün cezası belli oldu.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık V.P. ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Adli Tıp Kurumu raporuna göre 1.82 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü V.P.'nin emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek durumda olmasına rağmen araç kullandığını, hatalı sollama nedeniyle Z.Y. idaresindeki minibüse çarptığını belirtti.

Savcı, kazada minibüste yolcu konumunda bulunan 7 kişinin yaralandığını, sürücü Z.Y'nin ise hayatını kaybettiğini aktararak, sanık V.P.'nin "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu. Sanık V.P, olay günü Karaisalı'daki bir arkadaşının düğününden döndüğünü ve çarpışmanın etkisiyle olayı hatırlamadığını belirterek, beraatına karar verilmesini istedi.

Müşteki avukatları ise sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan V.P'yi 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırarak, sanığın 2 yıl süreyle ehliyetine el konulmasına karar verip mevcut halinin devamına hükmetti.