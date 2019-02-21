Ölümsüz Polisler filmi ilk kez 6 Eylül 2013'de beyaz perdede izleyici ile buluştu. Ölümsüz Polisler'de Nick Walker henüz hayatını kaybetmiş bir polistir ve ölümünde sonra gittiği dünyada mesleğini devam ettirecek olmanın şokunu yaşamaktadır. Ölümsüz Polisler filmine dair detaylar haberimizde.

ÖLÜMSÜZ POLİSLER OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Robert Schwentke'nn oturduğu Ölümsüz Polisler'in oyuncu kadrosunda Jeff Bridges, Ryan Reynolds, Kevin Bacon, Mary-Louise Parker, Stephanie Szostak, James Hong, Robert Knepper, Mike O'Malley bulunuyor.

ÖLÜMSÜZ POLİSLER FİLMİNİN KONUSU

Nick Walker henüz hayatını kaybetmiş bir polistir ve ölümünde sonra gittiği dünyada mesleğini devam ettirecek olmanın şokunu yaşamaktadır. 'Rest in Peace' isimli bir polis teşkilatına katılan Nick, Roy Pulsipher isimli yüzyıllar önce ölen bir ajanla çalışmak üzere görevlendirilir. İkili dünyadaki kötü ruhları kovalayıp onları cehenneme göndermek ve böylece dünyadaki kötülüğü yok etmek için mücadele edeceklerdir. Ancak Nick'in yaşayanların dünyasıyla olan sorunları henüz bitmemiştir. Ölmüş olduğunu ve eşinden sonsuza dek ayrılmış olduğu gerçeğini kabullenemeyen Nick, kendi katilini bulmaya çalışacaktır.

Peter M. Lenkov'un çizgi roman serisinden uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda 'Uçuş Planı' ve 'Red' filmleriyle tanınan Alman yönetmen Robert Schwentke bulunuyor.