Olur Kaymakamı Eker'den, memleket hasreti çeken Erzurumlular için animasyon filmi

AA

Senaryosunu Kaymakam İlker Eker'in yazdığı 30 dakikalık animasyon filmi, Olur TOKİ Yatılı Bölge Okulunda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Murat Dalmış tarafından 6 ayda hazırlandı.

İlk bölümü hazırlanan filmde, yıllar önce Bursa'ya göç eden bir ailenin memleket hasretiyle Olur'u ziyaretlerini konu alıyor.Kaymakam Eker, gazetecilere, 6 ay önce öğretmenlerle yaptıkları toplantıda ilçenin tanıtımı için çalışma başlattıklarını söyledi.

İlk başta dergi çıkarmak istediklerini ancak sonra animasyon filminde karar kıldıklarını ifade eden Eker, 1 yıllık çalışmanın ardından animasyon filmini tamamladıklarını belirtti.İki bölümden oluşacak filmin birinci bölümünün tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Eker, "Erzurum ve ilçelerinin genelinde olduğu gibi Olur'da da yaşayanların büyük bir kısmı zamanla Bursa, Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlere göç etmiş. İstedik ki hikayemiz böyle başlasın. Animasyon filmiyle Bursa'da yaşayan ve uzun bir süre gelemediği için memleket hasreti çekenlerin hasretini gidermek istedik." diye konuştu.

Eker, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan Erzurum Başarıyı Artırma Projesi (ERBAP) kapsamında da kendisinin kaleme aldığı, "Empati" isimli çizgi roman da hazırladıklarını anlattı.

Romanın, değerler eğitimi kapsamında öğrencilere verildiğini belirten Eker, ilçede görev yapan öğretmenlerin de hikaye göndereceklerini, oluşturacakları kurulun değerlendirmesi sonucu uygun bulunanların yayınlanacağını sözlerine ekledi.