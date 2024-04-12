Olympiacos - Fenerbahçe Beko: 84-81

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip, Walkup, Canaan, Papanikolaou, Peters, Fall ilk 5'iyle başladı. Fenerbahçe Beko'nun ilk 5'i ise Nick Calathes, Tyler Dorsey, Dyshawn Pierre, Nigel Hayes-Davis ve Sertaç Şanlı'dan oluştu. Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, Dorsey ve Sertaç'ın hücumda ürettiği sayılarla periyodun bitimine 6.55 kala farkı 9'a kadar çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 2-11. Moladan Canaan'ın skorer oyunuyla dönen Olympiacos, Sikma'nın hızlı hücumda gelen sayısıyla 2.40 kala farkı 1'e kadar indirdi: 13-14. Kenardan gelen Tarık Biberovic'in hücumda 5 sayısıyla dengeyi tekrar kuran sarı-lacivertli ekip, periyodun son saniyesinde Canaan'dan gelen üçlüğe engel olamayınca ilk periyot 19-19 sona erdi.

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İkinci periyoda Fenerbahçe, Biberovic'ten bulduğu sayılarla başlasa da Wright ve Williams-Goss ile kısa sürede 4 sayı bulan ev sahibi ekip, sarı-lacivertlilere ilk yarının bitimine 8.43 kala molayı aldırdı: 23-21. Periyodun kalan bölümünde iki takım da hücum sayı bulmakta zorlandı. Set hücumlarında sayı üretmekte zorlanan iki takım, faul haklarının erken dolması nedeniyle serbest atış çizgisinden sayılar buldu. Periyodun bitimine 5 saniye kala Hayes-Davis'in sayısıyla farkı 2'ye indiren sarı-lacivertliler, bitime 0.5 kala McKissic'in sayısına engel olamadı ve ilk yarı ev sahibi ekibin 38-34 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıya iki takım da hücumda tutuk başladı ve periyodun ilk 2 dakikasında sayı çıkmadı. İlk 4 dakikada rakibinden sadece 2 sayı yiyen sarı-lacivertli ekip, Dorsey ve Sertaç'tan üst üste bulduğu sayılarla periyodun bitimine 5.47 kala öne geçti: 40-41. Canaan ve Sikma ile üst üste üçlükler bulan ev sahibi ekip, periyodun bitimine 2.36 kala farkı 5'e kadar çıkardı: 51-46. Periyodun son saniyesinde Wilbekin'den üç sayılık isabet bulan Fenerbahçe, farkı 1'e indirdi ve son periyoda ev sahibi ekip, 53-52 önde girdi.

Son periyoda Fenerbahçe, Papagiannis'ten bulduğu basket ve faul isabetiyle başladı: 53-55. Karşılaşmanın bitimine 8.33 kala Wilbekin, kullandığı 3 serbest atışta da isabet bulunca sarı-lacivertli ekip, farkı 5'e kadar çıkardı: 53-58. Bu dakikanın ardından kontrolü eline geçiren ev sahibi ekip, Larenzakis'in sayılarının ardından bitime 5 dakika kala Williams-Goss'un üç sayılık isabetiyle farkı 4'e çıkardı: 64-60. Önce Sertaç ardından ise Hayes-Davis ile 4 sayı üreten Fenerbahçe, bitime 3.15 kala skoru eşitledi: 64-64. Sarı-lacivertli ekip, Hayes-Davis'in bitime 2.19 kala gelen üçlüğüyle öne geçti: 64-67. Williams-Goss, bitime 38 saniye kala 2'de 1 serbest atış isabetiyle maça denge getirdi: 69-69. Kalan sürede iki takım da sayı bulamayınca mücadele uzatmaya gitti: 69-69.

Uzatma bölümüne Fenerbahçe, Guduric'in 3 sayılık isabetiyle başladı: 69-72. Karşılıklı basketlerle devam eden uzatma periyodunun son 2 dakikasına Fenerbahçe, 78-73'lük skorla önde girdi. 53 saniye kala çizgiye gelen Canaan, 2'de 2 atarak skoru 78-78'e getirdi. Canaan, son 18 saniye kala bulduğu 2 sayılık isabet ile Olympiacos'u öne geçirdi: 80-78. Kalan 18 saniyeyi son hücum olarak kullanmak isteyen Fenerbahçe top kaybı yaptı ve Canaan'ın serbest atışlarıyla Olympiacos 82-78 öne geçti. Farkı koruyan Olympiacos maçı 84-81 kazandı.

FENERBAHÇE'NİN PLAY-OFF'TAKİ RAKİBİ MONACO OLDU Fenerbahçe, EuroLeague'in son haftasında Olympiacos'a normal süresi 69-69 biten maçta 84-81 mağlup olarak normal sezonu 6'ncı sırada tamamlayarak play-off'ta Monaco ile eşleşti. Bu eşleşmede ev sahibi avantajı Monaco'da olduğu için sarı-lacivertli ekip, ilk iki maçı deplasmanda oynayacak. 3 galibiyet alan takımın dörtlü finale yükseleceği seride 3'üncü maç ve gerekirse 4'üncü maç İstanbul'da oynanacak.