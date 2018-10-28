Olympiakos - Apollon Smirnis maç önü

Yunanistan Süper Lig maçında Olympiakos ile Apollon Smirnis, 29 Ekim 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:30. Olympiakos son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ile oynadı. Apollon Smirnis, geride kalan 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 602 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Olympiakos kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 4.00, Apollon Smirnis sahadan galip ayrılırsa 5.50 oranını elde edecekler.

Olympiakos son hafta oynanan Pas Giannina maçında 1-0 kazandı.

Apollon Smirnis, AEK Atina karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Olympiakos, 8 gol attı ve 2 gol yedi.

Apollon Smirnis ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Apollon Smirnis, 0 gol atarken 5 gol yedi.

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