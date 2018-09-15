Olympiakos - Asteras Tripolis maçı öncesi rakamlar

Yunanistan Süper Lig maçında Olympiakos ile Asteras Tripolis, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:30. Olympiakos, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Asteras Tripolis, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 743 kodlu maçı oynayanlar; Olympiakos galibiyet oranı 1.20, beraberlik oranı 4.10, Asteras Tripolis galibiyet oranı 8.00. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.40.

Olympiakos önceki hafta Acharnaikos mücadelesinde 0-3 kazandı.

Asteras Tripolis ise Kissamikos maçında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Olympiakos, 6 gol attı ve 0 gol yedi.

Asteras Tripolis, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Asteras Tripolis 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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