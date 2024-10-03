Olympiakos- Braga UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının sonlanmasıyla gözler UEFA Avrupa Ligi maçlarına çevrildi. Bu kapsamda Olympiakos- Braga'yı konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesinde her iki takımda da eksikler bulunuyor. Futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Olympiakos- Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yusuf Yazıcı oynayacak mı?
Olympiakos- Braga maçına sayılı saatler kaldı. İlk hafta maçında Olympiakos, Lyon deplasmanına konuk oldu ve maçı 2-0 kaybetti. Öte yandan Braga, Maccabi Tel Aviv'i evinde 2-1 mağlüp etmeyi başardı. Peki, Olympiakos- Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Yusuf Yazıcı forma giyebilecek mi? İşte detaylar...
OLYMPİAKOS- BRAGA MAÇI NE ZAMAN?
Olympiakos- Braga maçı 3 Ekim Perşembe (bugün) 19.45'te oynanacak.
OLYMPİAKOS- BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA?
Stadio Georgios'ta oynanacak olan karşılaşma tabii spor 2 üzerinden yayınlanacak. Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekiyor.
Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.
YUSUF YAZICI OYNAYACAK MI?
Statü gereği Avrupa kadrosunda yer almayan Yusuf Yazıcı, Braga karşısında forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Olympiakos; Tzolakis, Costa, Retsos, Carmo, Ortega, Rodinei, Garcia, Willian, Chiquinho, Hezze, El Kaabi
Braga; Magalhaes, Gomez, Ferreira, Niakate, Marin, Carvalho, A. Horta, R. Horta, Gharbi, Bruma, Fernandez
HER İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR!
Olympiakos;
Pirola- Darbeye bağlı sakatlık
Martins- Arka adale
Masouras- Arka adale
Yusuf Yazıcı- Statü gereği
Braga;
Zalazar- Şüpheli
Moutinho- Baldır/Bacak sakatlığı
Rambu- Baldır gerilmesi