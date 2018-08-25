Olympiakos - Levadiakos düellosu

Yunanistan Süper Lig heyecanı devam ediyor. Olympiakos, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Levadiakos takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:30. Olympiakos, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Levadiakos, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 697 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Olympiakos kazanırsa 1.05, beraberlik çıkarsa 6.25, Levadiakos sahadan galip ayrılırsa 12.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Olympiakos son haftadaki Levadiakos müsabasında 2-1 kazandı.

Levadiakos, Olympiakos karşılaşmaında 2-1 yenildi.

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