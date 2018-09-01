Olympiakos - Pas Giannina maçı ne zaman?

Olympiakos ve Pas Giannina, 02 Eylül 2018 Pazar günü Yunanistan Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:30. Olympiakos son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Pas Giannina, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 742 kodlu maçı oynayanlar; Olympiakos galibiyet oranı 1.15, beraberlik oranı 4.75, Pas Giannina galibiyet oranı 9.00. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.95, karşılıklı gol yok 1.35 oranını kazandıracak.

Olympiakos son hafta oynanan Pas Giannina maçında 1-0 kazandı.

Pas Giannina ise Olympiakos maçında 1-0 yenildi.

Olympiakos, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

Pas Giannina, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Pas Giannina 0 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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