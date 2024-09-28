Olympiakos, Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna kattı
Yunanistan ekibi Olympiakos, en son Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna kattı.
Giriş: 28.09.2024 - 22:00 Güncelleme: 28.09.2024 - 22:17
Yunanistan ekibi Olympiakos, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı transfer etti.
Olympiakos Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Yusuf Yazıcı ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kariyerine Trabzonspor'da başlayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha sonra Lille ve CSKA Moskova'da forma giydi.
Geçen sezon Lille formasıyla 42 maça çıkan Yusuf, 12 gol attı ve 4 asist yaptı.
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