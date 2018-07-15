Ömer Çelik 15 Temmuz gecesini Habertürk'e anlattı

Eski Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, 15 Temmuz askeri darbe girişiminin ikinci yılında Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem ve Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in konuğu oldu.
Çelik'in açıklamalarından satır başları:
"Bazen neyi kazandığımızı iyi anlamak için tersi olsa ne olurdu ona bakmak lazım. Türkiye o gün demokrasiyi, milli değerlerini, laikliğini korudu.
Ben ilk değerlendirmelerimden bir tanesinde, bunun Usame bin Ladin'den daha tehlikeli bir örgüt lideri olduğunu söylemiştim. En az DEAŞ kadar sapkın bir ruha sahip ama aynı zamanda göremiyorsunuz. Kurumların içerisinde gizlenmiş. Kendisini eşinden bile gizleyen, her türlü kalıba girebilen bir yapı. Bu tehlike geçmiş değildir, gevşememek lazım.
Toplumun her kesimine gizlenmiş, bir ajandası olan ve bundan hala vazgeçmeyen bir yapı. O gece gazeteciler, akademisyenler çıkıyorlar, direnmeyin, teslim olun çağrısı yapıyorlardı.
O gece AB dönem başkanı Slovakya Dışişleri Bakanı'nı aradım. Dedim, böyle böyle bir şey oluyor; 'İnanamıyorum' dedi. Canımızı sıkan ne oldu. 'Taraflara itidal tavsiye ediyoruz' dediler. Bizi öldürmek isteyen katillerle bize eşit derecede itidal tavsiye ettiler. İlk defa Türk milleti darbeye teslim olmadı.
"O GECE BENİ İLK ARAYANLARDAN BİRİ KENAN TEKDAĞ İDİ"
O gece Türk yargısı derhal harekete geçti. Medya, gazeteciler çok önemli işler yaptı. O gece beni ilk arayanlardan birisi (Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı) Kenan Tekdağ idi. Dedi ki, "Biz buradayız, demokrasiyi savunacağız. Gereken desteği sağlayacağız, ne istiyorsanız buradayız" Biz de o sırada televizyonlara bağlanıyoruz. Bütün medya grupları destek verdi. En büyük kahramanlık da millete ait. O videoları izliyorsunuz, tankın önüne yatanlar. Bir de bir şey daha var, kıymetimini bilmemiz lazım: Kadınlar. Biz bunu dünyaya çok iyi anlatamadık. Türk kadınlarının demokrasi bilinci, darbeye direnme bilinci de çok önemli yer tuttu.
"DEMOKRASİ TARİHİ SİL BAŞTAN YAZILDI"
O gün demokrasi tarihi sil baştan yazıldı. Hiçbir halk yoktur ki, topyekün direnebilsin. Bir halkın topyekün direnişi demokrasi tarihinde çok nadir görülebilecek bir şeydir. Dünyanın birçok yerinde demokrasi bilinci biraz elit bir bilinçtir. Türkiye'de şu görüldü ki, bu elit bir bilinç değil, bu halkın tamamına mal olmuş bir bilinç.
O zaman ki başbakanımız diyor ki, 'Akıncı'yı bombala'. Karşısındaki diyor ki, 'Yazılı emir ver'. Peki öteki alçak Meclis'i bombala dediği zaman, diğeri neden 'Emredersiniz' diyor. O gece millet bu zihniyeti değiştirmiştir.
GENELKURMAY'IN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NA BAĞLANMASI
Vesayet dediğimiz şey bir zihinsel dolaşımdır. Birileri çıkıp diyor ki, TSK'nın gelenekleri bozuluyor. Genelkurmay'ın MSB'ye bağlanması, sivil iradenin denetim yetkisini pekiştirecek, yeni sistemle birlikte ortaya çıkmış bir reform olarak değerlendirilmeli. Yeni sistemle birlikte bu hayata geçti. Bu millet o gece canını verirken, gerçek askerlerle asker üniforması giyen teröristleri çok iyi şekilde ayırdı. Vesayet dünyanın her yerinde türer. Dünyadaki bütün güçlü demokrasiler bu yumuşak karınları yönetmek için yeni yeni modeller geliştirirler. Askeri vesayetle bir takım mücadeleler veriliyor. Ama esas olan bu vesayetler türemeden düzenlemelerin yapılması lazım.
Şunu unutmamak lazım, yasama, yürütme, yargı birbirinden ayrıdır ancak hepsinin meşruiyet kaynağı millettir. Neticede hepsi, Türk milleti adına karar veriyor. Milletin korunması için verilmiş silahın, millete yönelmesinden daha alçakça bir şey yoktur.
"HUKUK DIŞI VATANSEVERLİK İHANETTİR"
Darbelerle biz Osmanlı'dan bu yana karşılaşıyoruz. Bizler son zamanlarda, Cumhuriyet döneminde, kimlik politikaları konusunda çok fazla hata yapıldığı için siyasi oluşumlar bu vesayet konusunda zemin bulabiliyorlar. Kimlikçi siyasetin, kimlikle bakımında toplumun ayrıştığını, fay hatlarının oluştuğunu ve bu hatlardan vesayetlerin yürüdüğünü görmek gerekir. Hukuk dışı vatanseverlik olmaz. Hukuk dışı vatanseverliğin ihanet olduğunu unutmamak lazım. Ne olmuştur o gece? Türkiye'nin hukuk devletini ve demokrasisini lağvetmek isteyen bir ihanet şebekisine karşı milletimiz meşru direnme hakkını kullanmıştı. Hükümetimiz meşru görevini yapmıştır.
O gece bağlandığımda, hepsini yargılayacağız dedim. Bize batılı dostlarımız eleştiride bulunduğu zaman aldığımız tedbirlerle ilgili çok basit bir şey söylüyorum; "Cumhurbaşkanımızı öldürmek isteyen tim, 15 gün boyunca Marmaris'te ormanlarda saklandı. Bunları bizim özel timlerimiz ormanda çatışma çıktı diye öldürseydi, kimsenin ruhu duymazdı. Ama bunları aldık ve 15 gün içerisinde hukuka teslim ettik.
"SADECE BATIDA ARAMAYIN. BAŞKA YERLERE DE BAKMAK LAZIM"
Birileri bu hükümet darbe yoluyla gitsin diye, destekte bulundu, görmezden geldi. Ama bunu sadece Batı'da aramayın. Çeşitli yerlere bakmak lazım. Başka yerlere de bakmak lazım. Terör örgütü dediğimiz PKK ve DEAŞ'ın desteklendiği yerlere baktığımız zaman katmanlı şeyler görüyorsunuz. Türkiye'nin güçlenmesinin, sömürge muamelesi çekilen milletlere ilham vermesi de rahatsız etmiştir bazı kesimleri.
Türkiye demokratik müttefiklerini darbe girişimine karşı yanında görememiştir. Avrupa Parlamentosu demokrasi okulu diye bilinir. AP Başkanı, darbe girişiminden 3 ay sonra Türkiye'ye gelmiştir. Karşımızda aydınlanmış bir despotizm var. Charlie Hebdo saldırısı oldu, Türkiye dahil bir sürü devlet başkanı gitti bir yürüyüş yapıldı. İyi de yapıldı, bir mesaj verildi. Bundan bin kat daha büyük bir tehdit gerçekleşti Türkiye'de, AP Başkanı 3 ay sonra geldi. Karşı karşıya olduğumuz tavır, anlamayan bir tavır değil. Görmezden gelen, hatta bazen kötü gidişattan zevk alan bir tavır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.