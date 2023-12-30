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        Haberler Gündem Güncel Ömer Çelik'ten Süper Kupa paylaşımı

        Ömer Çelik'ten Süper Kupa paylaşımı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik'ten Süper Kupa paylaşımı geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 00:06 Güncelleme: 30.12.2023 - 00:06
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        Çelik'ten Süper Kupa paylaşımı
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'da Süper Kupa finalini oynamama kararı almalarıyla ilgili, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu:

        "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir. Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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