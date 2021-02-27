Ömer Çelik'ten Yunanistan'a tepki!

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan askerlerinin göçmenlere uyguladıkları şiddeti kınadı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yunanistan unsurları, göçmenlere karşı insanlık dışı yaklaşımını sürdürüyor. Yunan askerlerinin Edirne sınırında göçmenleri darp etmesini, paralarına, pasaportlarına ve hatta ayakkabılarına el koyarak hudut hattından geri itmesini kınıyoruz. Avrupa Birliği sınırlarında bu insanlık dışı uygulamalara müsaade etmemelidir. Bu sınır koruma değil insan hakları ihlalidir. Böyle bir sınır koruma misyonu ile hudutları koruyup diğer yandan insan haklarından ve insani değerlerden söz etmek mümkün değildir. Milletimiz her zaman mazlumların sığınağı olarak anılmıştır ve bu bizim en büyük gurur kaynaklarımızdan biridir. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 29 göçmeni kurtaran Mehmetçiğimizi tebrik ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

Yunan askerlerinin Edirne sınırında darbettiği, paralarına, pasaportlarına hatta ayakkabılarına el koyarak hudut hattından geri ittiği belirlenen 29 göçmeni Mehmetçik kurtardı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Meriç Nehri'nin Tatarköy Hudut Karakolunun sorumluluk sahasındaki bölümünde 29 düzensiz göçmen tespit edildi.

Hudut birlikleri, Yunanistan tarafından geri itilen ve Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan göçmenlere yardım eli uzattı.Göçmenler, AFAD ile koordineli şekilde kurtarılarak Meriç İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler Yunan askerlerinin gayriinsani yaklaşımlarına ilişkin bilgi verdi.Yunan askerleri tarafından yakalandıklarını anlatan göçmenler, "Bizi dövdüler, pasaportlarımızı aldılar ve gönderdiler." diye konuştu.

Aralarından birinin kolunun Yunan askerlerinin sopayla vurması sonucu kırıldığını belirten göçmenler, "Paralarımızı, telefonlarımızı hatta ayakkabılarımızı aldılar." dedi.