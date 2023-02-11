Ömer Çelik: Türkiye'nin evlatları

Enkazdan bir köpek ve 2 yavrusu ile sülün kurtarıldı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, depremde yaralanan çocukları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

— Ömer Çelik (@omerrcelik) February 10, 2023

Ziyarete ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Çelik, "Depremde yaralanan çocuklarımız artık tüm Türkiye’nin evlatları. Onlarla anne baba şefkatiyle ilgilenen sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.

— Ömer Çelik (@omerrcelik) February 10, 2023

Çelik bir diğer paylaşımında da çocuklar zarar görmesin diye nöbet tutan polislere de teşekkür etti.