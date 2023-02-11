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Ömer Çelik: Türkiye'nin evlatları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Depremde yaralanan çocuklarımız artık tüm Türkiye’nin evlatları. Onlarla anne baba şefkatiyle ilgilenen sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz" dedi

Ömer Çelik: Türkiye'nin evlatları
HABERTURK.COM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, depremde yaralanan çocukları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Çelik, "Depremde yaralanan çocuklarımız artık tüm Türkiye’nin evlatları. Onlarla anne baba şefkatiyle ilgilenen sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.

Çelik bir diğer paylaşımında da çocuklar zarar görmesin diye nöbet tutan polislere de teşekkür etti.

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