Ömer Çelik: Türkiye'nin evlatları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, depremde yaralanan çocukları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
— Ömer Çelik (@omerrcelik) February 10, 2023
Ziyarete ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Çelik, "Depremde yaralanan çocuklarımız artık tüm Türkiye’nin evlatları. Onlarla anne baba şefkatiyle ilgilenen sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.
— Ömer Çelik (@omerrcelik) February 10, 2023
Çelik bir diğer paylaşımında da çocuklar zarar görmesin diye nöbet tutan polislere de teşekkür etti.
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