ÖMER DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI YOK MU?



Star TV'nin yeni dizilerinden Ömer, 6 Şubat 2023 Pazartesi Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve yurdumuzun dört bir yanında derin bir üzüntüye yol açan deprem nedeniyle yayınlanmayacak.



Ömer dizisinin 20 Şubat Pazartesi ekranlara gelmesi bekleniyor.



Star TV'de ise deprem özel yayını gün boyu devam edecek.