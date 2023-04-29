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Ömer Erdoğan: 3 puan değerliydi

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, ilk maçında galip gelmenin önemli olduğunu belirterek, "Alacağımız üç puan bizim önümüzü daha net, daha rahat görme açısından, oyuncularımın yine öz güven kazanma açısından, çok değerliydi" dedi

Ömer Erdoğan: 3 puan değerliydi
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında ağırladığı Ümraniyespor’u 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, ilk maçında galip geldikleri için mutlu olduğunu söyledi.
Maçtan önce 3 puan alıp tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, “Oyuncularıma ilk geldiğimde de söylediğim şey uzun zamandır ister istemez takımı galip gelememe durumu oyuncuların üzerinde bir öz güven kaybına, bir mutsuzluğa, bir strese neden olmuş. Bunun tabii ki sonucunda da sahada normalde daha önce yapabilen, yapılabilen şeyleri yapamamaya başlamışlar. Basit top kayıpları, basit hatalar. Bunlar tamamen dediğim gibi oyuncuların sezon başında belki hedeflediği ve kendi yeteneklerine güvenerek, haklı olarak güvenerek hedeflediği noktaya maalesef ulaşamamanın belki de nedenlerden dolayısı böyle bir durum oluşmuş. Biz ekibimiz özellikle bu hafta da çalışmalarda ‘Maçı nasıl alabiliriz? Nasıl savunma yapabiliriz? Nasıl işte galip gelebiliriz?’ Üzerine çok kafa yorduk ama bunun daha fazlasını oyuncularımızın yine özgüvenini arttırmak, kendilerine inanmalarını, birbirlerine inanmalarını güvenmelerini sağlamak için açıkçası hem birebir hem takım halinde yaptık” diye konuştu.

''3 PUAN DEĞERLİYDİ''

Alanyaspor’un kaliteli bir takım olduğunu dile getiren Erdoğan, “Onun için burada bugün alacağımız üç puan bizim önümüzü daha net, daha rahat görme açısından, oyuncularımın yine öz güven kazanma açısından, uzun zaman sonra yine bu mutluluğu yaşaması anlamında bizim için çok değerliydi. Onun için oyuncularımı gerçekten canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Çok tebrik ediyorum. Onların bugün sahada inancı, galibiyet isteği bu galibiyeti getirdi. Evet futbol anlamında tatmin olduğunu bilmiyor deseniz ben açıkçası daha fazlasını bekliyordum. Çünkü daha fazlasını yapabilen oyuncu grubuna sahibiz ama bazen de bu tür galibiyetlere de ihtiyaç oluyor. Dediğim gibi bizim şu an en çok önemli olan şeyimiz isteğimiz galibiyetti onu da başardığımız için çok mutluyum” açıklamasını yaptı.

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