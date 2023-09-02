Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Ömer Erdoğan'dan Tayfur Bingöl için yeni açıklama - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Ömer Erdoğan'dan Tayfur Bingöl için yeni açıklama

        Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Pendikspor maçının ardından konuştu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 23:40 Güncelleme: 02.09.2023 - 23:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tayfur Bingöl için yeni açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, “İki takımın oyuncularını da kutluyorum. İyi bir mücadele vardı. İlk yarı açıkçası maçın planladığımız gibi topa sahip olarak set hücumlarıyla rakip sahaya iyi taşıdık. Penaltı pozisyonu vardı değerlendirmediğimiz. İkinci yarı oyundan düştük. Pendikspor son 30 dakika bizden daha iyi oynadı. İkinci topları rakibe verince oyunun kontrolü rakipte gibi göründü. Golü bulmamız ve koruyabilsek 3 puanla ayrılmak isterdik ama maçın genel değerlendirmesi iki takımın da 1 puanı hak ettiğini düşüyorum” diye konuştu.

        “Oyunumuzu geliştirmek istiyoruz”

        Milli arada takıma takviyeler yapmak istediklerini aktaran Erdoğan, “Hücum hattında sıkıntılar var. Sakat oyuncularımızla birlikte eksiklerimiz vardı. Kulübemizi etkiledi. Hücum hattında oyuncumuz yoktu. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Bu yeterli mi, yetmez. Çalışmalarımızın sonucunda bu oyunumuzu geliştirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

        “Tayfur’un devam etmesini isteriz”

        Beşiktaş’ın Tayfur Bingöl’ün transfer için Alanyaspor ile anlaştığı yönünde çıkan haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ömer Erdoğan şunları söyledi:

        “Resmiyet kazanamadığı için açıklama yapmam sağlıklı olmaz. Maç günü bu tür şeyleri öğrenmek istemiyorum. Maça odaklanmak istiyorum. Tayfur iyi bir oyuncu, Beşiktaş’ta faydalı işler yaptı. Kaliteli ve karakterli bir oyuncu. Kendisinden faydalanmak, devam etmesini istediğimi söyledim. Oyuncunun kariyer planlamasında, Beşiktaş’ın ilgilenmesi oyuncunun karar vermesini etkiliyor. Olursa hayırlısı olur. Devam etmesini isteriz.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bursa'daki orman yangını devam ediyor
        Bursa'daki orman yangını devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        3 gol var!
        3 gol var!
        27 daireli inşaatın betonu 'kullanılamaz' çıktı!
        27 daireli inşaatın betonu 'kullanılamaz' çıktı!
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        2 gün önce emekli olmuştu! Tuğamiral toprağa verildi
        2 gün önce emekli olmuştu! Tuğamiral toprağa verildi
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Zeliha 3 çocuk annesiydi! Eşi otomobilde öldürdü!
        Zeliha 3 çocuk annesiydi! Eşi otomobilde öldürdü!
        Yerlikaya: Beklesinler onların da tepesine bineceğiz
        Yerlikaya: Beklesinler onların da tepesine bineceğiz
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        YÖK Başkanı'ndan rektörlere barınma uyarısı!
        YÖK Başkanı'ndan rektörlere barınma uyarısı!
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro