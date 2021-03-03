Ömer Erdoğan: İki taraf da 1 puanı hak etti

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iyi bir takımla oynadıklarını belirterek, "Hatayspor iyi oyunculardan kurulu bir takım. Maçın kolay geçmeyeceğini biliyorduk. Güzel bir şekilde iyi bir lig maçı geçti. İlk yarı oynadığımız oyunun karşılığını alamadık. Skora maalesef yansıtamadık. Çok pozisyonlar yakaladık ama maalesef son paslarımızda istediklerimizi yapamadık. Bunun için üzgünüz. Maçın başından sonun kadar gerekli şekilde mücadele ettik. Eksik arkadaşlarımızın sıkıntısını yaşadık. Takımımdan ben çok memnunum son maçlarımızda iyi mücadele ettik. Hepsinden puanlar ile ayrıldık. Lig uzun bir maraton, iyi bir maçı bitirdik. Şimdi önümüzde Galatasaray maçı var. Şu andaki tek düşüncemiz oradan puan yada puanlarla dönmek" dedi.

ÖMER ERDOĞAN: "İKİ TARAFINDA BUGÜN 1 PUANI HAK ETTİ"

Atakaş Hatayspor Teknik Sorumlusu Ömer Erdoğan ise "Bugün bizim için en üzücü konu Selim kardeşimizin maçın ilk dakikalarında talihsiz bir sakatlık geçirmesi. Maçlar kazanılır, kaybedilir ama insan sağlığı bizim için her şeyden çok daha önemli. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, inşallah en yakın zamanda yine aramıza katılır. Maça dönecek olursak ilk yarı belki de sezonun en verimsiz bir ilk yarısını geçirdik. Rakip bizden daha üstündü, hem savunma anlamında hem de hücum anlamında istediğimiz şeyleri yapamadık. Rakibin kenar hücumlarını analiz etmemize ve oyunculara anlatmamıza rağmen açıkçası çok iyi savunamadık. İkinci yarı oyuncu değişikliği ile biraz daha oyunun kontrolü bizde oldu. Orta sahadaki hareketliliğimiz topun bizde daha çok kalmasını sağladı ve oyunun kontrolünü biz ele aldık. Savunmadan çıkarken kaptırdığımız topla 1-0 geriye düştük ama çok çabuk 1-1'i yakaladık. Son bölümlerde iki tarafta riskler aldı. İki taraf da galibiyete oynadı. İki tarafında bugün 1 puanı hak ettiğini düşünüyorum. Biz bu maçın analizlerini yapıp, hemen Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacağız. İnşallah kendi sahamızda Kayserispor'u yenip bu serimizi devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.