Ömer Erdoğan: Kaybettiğimiz için üzgünüz

Genç teknik adam, Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ı iyi analiz ettiklerini aktaran Erdoğan, "Üzgünüz. Açıkçası maçın başlangıcı beklediğimiz gibi oldu. Galatasaray'ı analiz ettiğimizde merkezden sayısal anlamda çok kişiyle hücum eden, kaptırılan toplarda da sorunlar yaşadıklarını tespit ettik. İlk yarı 8 kontratak yakaladık ama aksiyon alanında etkili olamadık, oraya yeterince adam sokamadık." diye konuştu.

Bu karşılaşmadan dersler çıkaracaklarını aktaran Erdoğan, "Çarşamba günü içeride oynayacağımız Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını yapacağız. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Bundan dersler alıp Erzurumspor müsabakasıyla çıkış yakalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.