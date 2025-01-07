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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Ömer Erdoğan: Maçın hakkı beraberlikti - Futbol Haberleri

        Ömer Erdoğan: Maçın hakkı beraberlikti

        Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Maçın hakkı en az beraberlikti" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 22:01 Güncelleme: 07.01.2025 - 22:01
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        "Maçın hakkı beraberlikti"
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        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun ilk hafta maçında evinde Beşiktaş'a 1-0 yenilen Sivasspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

        "MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ"

        Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Erdoğan, “Oyuncularımı tebrik ediyorum verdikleri mücadeleden dolayı. Bugün galip gelmek isterdik ama olmadı. Hak ettik mi? hak etmedik. Kora kor mücadele vardı. Beşiktaş'ta çok kaliteli oyuncular var. Bizde ona göre çalışmalarımızı yaptık. Savunma kısmında rakibe gol haricinde pozisyon hemen hemen vermedik. Daha çok pozisyona girebilirdik. Top bizi bugün çok sevmedi. Kaleci Mert'i de tebrik ediyorum çok güzel kurtarışlar yaptı. Maçın hakkı en az beraberlikti. Eksiklerimizi tamamlayıp daha iyi konuma geleceğiz. İnşallah bu hafta sonu ligde Alanyaspor ile oynayacağımız maçta taraftarlarımızın desteğiyle galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Transfer döneminde de takımımıza takviyeler yapıp yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

        "REY MANAJ AĞIR BİR GRİBAL ENFEKSİYON GEÇİRDİ"

        Rey Manaj'ın kadroda yer almaması ile ilgili yöneltilen soruya Erdoğan, “En son Samsunspor maçından sonra oyuncularımıza izin vermiştik. Rey Manaj'da ülkesine gitmişti. Kampa katılmadan önce ülkesinde ağır bir gribal enfeksiyon geçirdi ve kampa geç katıldı. Bugün de tam hazır değildi. O yüzden riske atmak istemedik. Trabzonspor maçına kadar kendisini hazır hale getireceğiz” yanıtını verdi.

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