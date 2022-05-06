Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Hatayspor
ABONE OL

Ömer Erdoğan mücadeleden memnun

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, Trabzonspor karşısında iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Ömer Erdoğan mücadeleden memnun

Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın genelinde rakibe çok fazla net pozisyon vermediklerini belirtti.

Maçta girdikleri net gol pozisyonları olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"İlk yarı biraz daha fazla topun Trabzonspor'da olduğu bölümler oldu. Ama o bölümlerde bile kontra atakla ve rakibin savunmadan çıkışlarına kazandığımız toplarla pozisyonlara girdik fakat değerlendiremedik. İkinci yarı kendimiz savunmadan çıkarken bir tane merkeze atılan top sonucu Djaniny'in golüyle geriye düştük. Sonra oyuncu değişikliği ve saha içinde bazı diziliş değişikliğiyle baskı kurmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduk. Son paslarda biraz daha etkili olabilseydik, daha iyi paslarla, daha iyi ortalarla ki özellikle 40 tane orta yapmışız bunun sadece 10 tanesi olumlu. O konuyla ilgili biraz daha belki etkili olabilseydik daha önce beraberliği yakalardık. Galibiyeti arayan tarafta olurduk ama iki takımın oyuncuları da iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Keyifli bir maç izledik. İki tarafta sürekli giden-gelen bir oyun vardı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum."

RIBEIRO'NUN KADRO DIŞI BIRAKILMASI

Ruben Riberio'nun kadro dışı bırakılmasıyla ilgili soruya Erdoğan, "Ruben biliyorsunuz iki senedir bizimle beraberdi. Geçen sene özellikle bizim ligde çok başarılı bitirmemizde gerçekten pay sahibiydi. Bu sezon da ilk yarı özellikle oynadığı futbolla bize katkı sağladı. Bugüne kadar sağ olsun bize katkı sağladı ama maalesef benim hiç bu konulara taviz vermediğim disiplinsiz konularında haddini aştı. Bir değil birkaç kez bunu affetmeme rağmen devam ettirdi. Artık ben de mecbur bir karar vermem gerekiyordu. Zaten biliyorsunuz sözleşmesi bitiyor ve önümüzdeki sezonda devam etmemek için öyle bir karar aldık."şeklinde konuştu.

Erdoğan, Ruberio'nun bugüne kadar kulübe verdiği emeklerinden dolayı teşekkür etti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hatayspor: 1 - Trabzonspor: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL Hatay'da kazanan yok!
Roma finale çıktı, Mourinho tarihe geçti
FUTBOL Roma finale çıktı, Mourinho tarihe geçti
Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder üzüldü, Orkun Kökçü finalde
FUTBOL Çağlar ve Cengiz üzüldü, Orkun finalde
Avcı'dan beraberlik yorumu: "İyi mesajlar var"
FUTBOL Beraberlik yorumu: "İyi mesajlar var"
Klopp'tan UEFA'ya bilet eleştirisi
FUTBOL Klopp'tan UEFA'ya bilet eleştirisi
Inter, geriye düştüğü maçta Empoli’yi yendi
FUTBOL Inter'den şahane geri dönüş!
Son dakika: Süper Lig'e iki takım daha veda etti!
FUTBOL Süper Lig'e iki takım daha veda etti!
Şampiyon Trabzonspor, alkışlarla karşılandı
FUTBOL Şampiyon sahaya alkışlarla çıktı
Gaziantep FK: 1 - Yukatel Kayserispor: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL Gaziantep FK ligde kaldı
Ersen Martin kalbindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyata alındı
FUTBOL Ersen Martin'in tedavisi sürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.