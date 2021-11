Süper Lig’in 14. haftasında Sivasspor’a konuk olacak olan Hatayspor, çalışmalarını sürdürüyor. Hatay Stadyumu’nda yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, dar alan ve 5’e 2 top kapma ile devam ederken, son olarak taktik idmanı yapıldı. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, rakipleri Sivasspor’un ofansif anlamda çok etkili oyuncuları olduğunu söyledi.

Erdoğan kendi oyunlarını sahaya yansıtmak istediklerini belirterek, “Tabii ki son Antalyaspor maçı galibiyeti bizim bu haftaki hazırlığımızı daha moralli, daha keyifli bir hale getirdi. Antalyaspor geride kaldı. Şimdi çok önemli bir deplasmana gideceğiz. Bana göre ligde şu an bulunduğu noktayla çok uyuşmayan bir kadroya sahipler, özellikle ofansif anlamda çok etkili oyuncuları var. Biz dediğim gibi hem ofansif oyunculara önlemimizi alırken kendi oyunumuzu yine sahaya sergilemek istiyoruz. Çok mücadele etmek, çok koşmamız gereken bir mücadele olacak. Dediğim gibi şimdi çok şükür her şey olumlu gidiyor. Onur dışında bir eksiğimiz yok, o da en kısa zamanda aramıza katılır, onun dışında her şey olumlu çok şükür” diye konuştu.

Daha sonra Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını basına kapalı olarak gerçekleştirdi.