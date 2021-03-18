Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Ömer Faruk Gergerlioğlu nerelidir?

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulunda, okundu ve Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü. Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Ömer Faruk Gergerlioğlu nerelidir? İşte Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun biyografisi...

Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Ömer Faruk Gergerlioğlu nerelidir?

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü. Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Ömer Faruk Gergerlioğlu nerelidir?

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU KİMDİR, NERELİDİR?

Ömer Faruk Gergerlioğlu, 1965'te Isparta, Şarkikaraağaç'da doğdu.

Bursa İmam Hatip Lisesi ve Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.

Yurdun çeşitli yerlerinde görev yaptıktan sonra Süreyyapaşa Göğüs Hastanesinde Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz ihtisası yaptı.
2000 yılından itibaren uzman olarak İzmit Seka Devlet Hastanesinde çalıştı. MAZLUMDER Kocaeli Şube Başkanlığı ve Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve platformlarda aktif görev aldı.
Yerel ve ulusal medya kuruluşlarında insan hakları ve siyaset eksenli makaleler yayımladı.

Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Gergerlioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Seren Serengil kimdir? Seren Serengil kaç yaşında? Seren Serengil evli mi, eşi kim?
BİYOGRAFİSeren Serengil kimdir?
Yağmur Sarnıç kimdir? Yağmur Sarnıç kaç yaşında? Yağmur Sarnıç'ın kaç çocuğu var?
BİYOGRAFİYağmur Sarnıç kimdir?
Bekir Şahin kimdir? Bekir Şahin kaç yaşında?
BİYOGRAFİBekir Şahin kimdir?
Nil Burak kimdir, nereli ve kaç yaşında? Nil Burak hayatı hakkında
BİYOGRAFİNil Burak kimdir?
Survivor Hanzade Ofluoğlu kimdir? Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında?
BİYOGRAFİHanzade Ofluoğlu kimdir?
Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? Aleyna Çalışkan kaç yaşında?
BİYOGRAFİAleyna Çalışkan kimdir?
Erhan Önal kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Galatasaray'ın eski efsanesi Papaz Erhan Önal biyografisi
BİYOGRAFİErhan Önal kimdir?
Ömer Hayyam kimdir? Ömer Hayyam nasıl öldü?
BİYOGRAFİÖmer Hayyam kimdir?
Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı kimdir? Esra İşte Esra Kazancıbaşı hayatı hakkında merak edilenler...
BİYOGRAFİRasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı kimdir?
Orhan Gencebay kimdir, kaç yaşında, nereli? Orhan Gencebay şarkıları ve filmleri
BİYOGRAFİOrhan Gencebay kimdir?