"Ömer Halis" adı verilen çocuklar kahraman adaşlarının kabrini ziyaret etti

AA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Halisdemir'in Niğde'deki kabrine ziyaretler sürüyor.

15 Temmuz'un simge ismi şehit Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrini ziyaret edenler Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

İstanbul'dan gelen Büşra Akdil, AA muhabirine, darbe girişiminden sonra doğacak çocuklarına Ömer Halis ismini vermek istediklerini söyledi.

Erkek evlatlarının 2017'de dünyaya geldiğini anlatan Akdil, ismini gururla "Ömer Halis" koyduklarını ifade etti.

Çocuklarının gelecekte ismiyle gurur duyacağını vurgulayan Akdil, oğullarına Ömer Halisdemir'in kabri başında yaşadıklarını anlattıklarını dile getirdi.

Büşra Akdil ayrıca "Bir Ömer Halisdemir ölür ama bin Ömer Halisdemir doğar." dedi.

Halisdemir'in canı pahasına vatanı için şehadet şerbeti içtiğini vurgulayan baba Rahmi Akdil ise şöyle konuştu:

"Ömer Halisdemir'in kendini kahramanca ön plana atmasından etkilendik. Oğlumuz olursa ismini Ömer Halis koyma yönünde bir karar verdik. Oğlumuz olunca da ismini Ömer Halis koyduk. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. 'Kontrollü darbe' diyenleri de Allah bildiği gibi yapsın. Sadece 15 Temmuz'da değil, Ömer Halisdemir ismini her telaffuz ettiğimiz zaman, fotoğrafını her gördüğümüzde gurur yaşıyoruz."

Konya'dan gelen Taner Güler ise 15 Temmuz'u çocuklarıyla birlikte şehidi kabrinde anmak istediklerini söyledi.

Çocuğuna verdiği ismin nedenini anlatan Güler, "Eşim hamile değildi. Oğlum olursa adını Ömer Halis koyarım diye düşündüm. Sağ olsun eşim 10 gün sonra hamile olduğunu söyledi. Oğlum doğunca ismini Ömer Halis koyduk. Çocuğum ismini aldığı kişinin kabrini görsün istedim. O yüzden buraya geldik." diye konuştu.

Güler oğlunun büyüdüğünde asker olmasını arzuladığını sözlerine ekledi.