Ömer'in yıldızı Barış Falay’ın eşi de çok ünlüymüş! İyi Adamın 10 Günü'nde oynamış!

Ömer'in yıldızı Barış Falay’ın eşi de çok ünlüymüş! İyi Adamın 10 Günü'nde oynamış!

STAR TV ekranlarında Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan ve başrollerinde Selahattin Paşalı, Merve Dizdar, Gökçe Bahadır gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisinde Reşat karakterini canlandıran oyuncu Barış Falay, başarılı oyunculuğunun yanında özel hayatıyla da merak konusu oluyor.

Bir dönemin efsane dizilerinden Aliye'de oynadığı "Mücahit" karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Barış Falay daha sonra Ezel dizisinde "Kerpeten Ali" rolünü canlandırarak gönüllere taht kurmuştu.

3 Şurada Paylaş!









Türkiye'nin en başarılı oyuncuları arasında yer alan Barış Falay, son olarak eşiyle gündeme geldi. Sevilen ismin eşi de kendisi gibi başarılı oyunculardan biriymiş. Çift 2006 yılında nikah masasına oturmuş.