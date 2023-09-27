Ömer'in yıldızı Barış Falay'ın eşi de çok ünlüymüş! İyi Adamın 10 Günü'nde oynamış!
Pazartesi akşamları STAR TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisinde rol alan Barış Falay, eşiyle gündem oldu. Başarılı oyuncunun eşinin de oyuncu olduğunu öğrenenler şaşırdı.
STAR TV ekranlarında Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan ve başrollerinde Selahattin Paşalı, Merve Dizdar, Gökçe Bahadır gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisinde Reşat karakterini canlandıran oyuncu Barış Falay, başarılı oyunculuğunun yanında özel hayatıyla da merak konusu oluyor.
Bir dönemin efsane dizilerinden Aliye'de oynadığı "Mücahit" karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Barış Falay daha sonra Ezel dizisinde "Kerpeten Ali" rolünü canlandırarak gönüllere taht kurmuştu.
Türkiye'nin en başarılı oyuncuları arasında yer alan Barış Falay, son olarak eşiyle gündeme geldi. Sevilen ismin eşi de kendisi gibi başarılı oyunculardan biriymiş. Çift 2006 yılında nikah masasına oturmuş.
Barış Falay'ın eşi Esra Ronabar son olarak Nejat İşler'in başrolünde yer aldığı Netflix dizisi İyi Adamın 10 Günü ve Kötü Adamın 10 Günü yapımlarında rol aldı.
İşte Barış Falat ve eşi Esra Ronabar...
7 Temmuz 2006 tarihinde evlenen Barış Falay ve Esra Ronabar çiftinin "Rüzgar Mavi" adında bir oğulları var.
Esra Ronabar'ın rol aldığı projeler şu şekilde sıralanabilir;
Benim Hayatım,
Kırmızı Oda,
Cennet'in Gözyaşları,
Tatlı Küçük Yalancılar,
Sana Bir Sır Vereceğim,
Beyaz Gelincik,
Bir İstanbul Masalı,
Kader Ayırsa Bile.