Ömer Korkmaz: Burada kalırsak Konyaspor'a zarar vereceğimizi düşündük

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri, 15 Ocak'ta yapılacak olan olağanüstü genel kurul öncesi basın toplantısı düzenledi.

Konyaspor Stadyum Basın Toplantısı Salonu'nda konuşan Başkan Ömer Korkmaz, "Yaklaşık 2 aydır bir araya gelemedik. Ama bu genel kurul kararı sonrası soruları cevaplamak istedik. Bizim adımıza geldiğimiz günden beri zor geçen bir 13 ay oldu ama göreve geldiğimiz gün ve bu gün arasında her anlamda daha iyi bir Konyaspor olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra da daha iyi olacağını ümit ediyorum. Geçmişle alakalı hepimizin bildiği konuları tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. Geçen sezon zorlu bir zaman geçirdik. Neredeyse kadronun yüzde 80'i yenilemek zorunda kaldığımız bir süreç oldu. Elimizdeki bütçeyle de en iyi kadroyu kurduğumuzu düşünüyoruz. Tabii ki hatalarımız olmadı diyemeyiz, hatalarımız da oldu. Bu sorunlar her dönem olur ama bu hatalar çok büyük hatalar olup kulübü çok zorlamasın diye büyük paralar harcamadan kadromuzu kurduk" ifadelerini kullandı.