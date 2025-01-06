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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Ömer Korkmaz: Burada kalırsak Konyaspor'a zarar vereceğimizi düşündük - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Ömer Korkmaz: Burada kalırsak Konyaspor'a zarar vereceğimizi düşündük

        Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, olağanüstü genel kurulda yeterli desteğin sağlanmaması durumunda tekrardan aday olmayacaklarını açıkladı. Başkan Korkmaz, "Genel kurula kadar somut bir destek veya bir proje ile bir şeyler yapılacak gücünü hissedemediğimizde devam etme şansımız görünmüyor" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 17:26 Güncelleme: 06.01.2025 - 17:26
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        "Burada kalırsak zarar vereceğimizi düşündük"
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        Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri, 15 Ocak'ta yapılacak olan olağanüstü genel kurul öncesi basın toplantısı düzenledi.

        Konyaspor Stadyum Basın Toplantısı Salonu'nda konuşan Başkan Ömer Korkmaz, "Yaklaşık 2 aydır bir araya gelemedik. Ama bu genel kurul kararı sonrası soruları cevaplamak istedik. Bizim adımıza geldiğimiz günden beri zor geçen bir 13 ay oldu ama göreve geldiğimiz gün ve bu gün arasında her anlamda daha iyi bir Konyaspor olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra da daha iyi olacağını ümit ediyorum. Geçmişle alakalı hepimizin bildiği konuları tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. Geçen sezon zorlu bir zaman geçirdik. Neredeyse kadronun yüzde 80'i yenilemek zorunda kaldığımız bir süreç oldu. Elimizdeki bütçeyle de en iyi kadroyu kurduğumuzu düşünüyoruz. Tabii ki hatalarımız olmadı diyemeyiz, hatalarımız da oldu. Bu sorunlar her dönem olur ama bu hatalar çok büyük hatalar olup kulübü çok zorlamasın diye büyük paralar harcamadan kadromuzu kurduk" ifadelerini kullandı.

        "BU SAATTEN SONRA BURADA KALIRSAK KONYASPOR'A ZARAR VERECEĞİMİZİ DÜŞÜNDÜK"

        15 Ocak'ta yapılacak olan olağanüstü kongre hakkında da değerlendirmelerde bulunan Başkan Korkmaz, "Geldiğimiz noktada gündemimiz aslında genel kurul. Yönetim olarak geldiğimiz günden beri canla başla kulübü nasıl ayakta tutabiliriz kavgasını verdik. Mümkün olduğunca popülist davranış ve yaklaşımlardan uzak kalmaya gayet edip kulübün iyi yerlere gelmesi için çalıştık. Geldiğimiz günle bugünkü tablo arasından çok büyük farklar yok. Kulübün hepimizin bildiği borçlar, yöneticilere ve vergi borcu. Bunlar dışındaki yaklaşık 450-500 milyon lira civarında çevrilmesi gereken bir borç var. Aslında uzun vadeli yönetim kurulu olarak başladık bu işe. Bize genel kurul kararını almakta ki en büyük sebebimiz yönetim kurulu kendi gücünde kulübe yapması gerekenin fazlasını yaptı. Bu süreçte belediye başkanımız ve bakanlarımızdan destek aldık ama bu destekler kulübün mevcut yapısı için yeterli değil. Bundan sonraki süreçte eğer güçlü bir destek olmadığı sürece bana göre bu kulübün devam etmesi de mümkün görülmüyor aslında. Bizim yönetimimizin bu saatten sonra pek fazla yapabileceği kalmadığı için biz bu kararı aldık. Bu saatten sonra burada kalırsak Konyaspor'a zarar vereceğimizi düşündük. Genel kurula kadar somut bir destek veya bir proje ile bir şeyler yapılacak gücünü hissedemediğimizde devam etme şansımız görünmüyor" diye konuştu.

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