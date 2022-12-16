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Ömer Onan: Basketbolun seyir zevki futboldan yüksek

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanvekili Ömer Onan, katıldığı bir seminerde önemli açıklamalarda bulundu

Ömer Onan: Basketbolun seyir zevki futboldan yüksek

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanvekili Ömer Onan, Brand & Sport Summit 2022 etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

"BASKETBOLUN SEYİR ZEVKİ VAR"

Türkiye'deki futbol gerçeğini kabul etmeleri gerektiğini söyleyen Onan, "Bir futbol gerçeği var. Yalnızca Türkiye'de değil Avrupa'da da böyle. 'Ben 3 yılda basketbolu futbolun önüne geçireceğim' derseniz bu hayalcilik olur. Ancak basketbolun bir seyir zevki var ve genç neslin ilgisini çekebiliyoruz. Futbolda süreler her geçen gün artarken basketbolda 50 saniyede maç dönebiliyor. Futbolda Edirne'nin dışına çıkamıyoruz. Basketbolda Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in Avrupa şampiyonlukları var. Her seviyede takımlarımızın Avrupa kupası var ve bu sürekli olarak devam ediyor. Basketbolda ülke olarak başarılıyız." ifadelerini kullandı.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine yapılmakta olan merkezin basketbol adına çok önemli olduğunu söyleyen Onan, "Basketbolu İstanbul'da tek bir merkeze yerleştirmek istiyoruz. Abdi İpekçi Salonu'nun yerine yapılan merkezde insanlar Darüşşafaka-Galatasaray altyapı maçını da izleyebilecek, kulüpler kiralarsa Euroleague maçlarını da izleyebilecek. 1 yıl içinde inşaatın tamamlanmasını bekliyoruz." dedi.

"NBA KENDİNDEN BAŞKASINI TANIMIYOR"

Ülkede eskisi kadar üst seviye yerli oyuncular olup olmadığı hakkındaki soruları yanıtlayan Onan, "Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da yıldız oyuncular artık tutulamıyor. NBA çok agresif bir şekilde büyüyor ve kendisinden başka kimseyi tanımıyor. Alperen Şengün gibi bir oyuncu çıkartıyorsunuz, daha 19 yaşındayken NBA'e gidiyor. Aynı şekilde Luka Doncic'i de örnek verebilirim." diyerek sözlerini noktaladı.

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