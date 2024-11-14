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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Ömer Toprak futbolu bıraktı - Futbol Haberleri

        Ömer Toprak futbolu bıraktı

        Kariyeri boyunca Almanya Ligi ve Türkiye Ligi'nde forma giyen milli futbolcu Ömer Toprak, 35 yaşında futbola veda ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 15:03 Güncelleme: 14.11.2024 - 15:03
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        Milli futbolcu sahalara veda etti!
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        Milli futbolcu Ömer Toprak, 35 yaşında futbolculuk kariyerini noktaladı.

        Futbolculuk kariyeri boyunca Almanya ve Türkiye'de forma giyen başarılı savunma oyuncusu, sosyal medyadan yaptığı veda açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "Bugün sizin için özel bir yazı yazıyorum:

        16 yılın ardından kariyerimi gülümseyerek ve gözlerim yaşararak sonlandırıyorum.

        Memleketim Ravensburg'dan Freiburg Futbol Okulu'na gitmek için 15 yaşında ayrıldığımda hayalim profesyonel futbolda bir yer edinmekti. Aslında bu hayalimi gerçekleştirmeyi başardım:

        Kalbimde her zaman özel bir yeri olacak olan Freiburg takımımla Bundesliga'ya yükseldim. Kazadan sonraki zor zamanlarımda beni koşulsuz olarak desteklediler.

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        Ayrıca Werder Bremen ile utanç verici bir küme düşme deneyimi yaşamak zorunda kaldım Neyse ki bu bölümü, görkemli SV Werder'i sahaya kaptan olarak çıkarabildiğim başka bir yükseliş izledi.

        Geçirdiğim kazadan sonra bana çok güvenen ve benim de kaptan olarak sahaya çıkmama izin veren Bayer Leverkusen ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçıma çıktım.

        Borussia Dortmund, Sarı Duvar, Bundesliga'nın, hatta belki de dünyanın en sıcak stadyumunda tüylerim diken diken oldu.

        Antalyaspor, bana kendi ülkemde oynama fırsatı veren kulüp.

        A Milli Takım, duyguların en yücesi!

        Birçok zafer ve birçok yenilgi vardı. Yol boyunca pek çok dostluk kuruldu. Bunun için sonsuza dek minnettarım ve bu nedenle gülen göz.

        Ağlayan göz, çünkü başladığımdan beri yaptığım sporu bırakıyorum."

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