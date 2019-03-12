54'üncü Beyaz Müzayede'de Türk çağdaş sanatının en önemli ressamlarından Ömer Uluç, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Mübin Orhon, Adnan Çoker, Fikret Mualla ve daha birçok önemli ismin eserlerinin satışa çıktı. 82 sanatçının 159 nadir bulunan eserinin sanatseverlerle buluştuğu, Aziz Karadeniz tarafından yönetilen müzayedede en yüksek ücrete alıcı bulan eser Ömer Uluç'un 'Nü'sü oldu.

Ömer Uluç'un Beyoğlu afişlerinden esinlenerek yapmış olduğu 'Nü ve Şuh Kadınlar' serisinden 1981 tarihli 'Nü' adlı eseri 475 bin TL'ye satıldı.

Adnan Çoker'in 'Siyah Retrospektif 18' adlı eseri 350 bin TL'ye alıcı bulurken Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 1966 tarihli başyapıtı 'Kilimli Soyut Adam', müzayedede salonunda büyük bir heyecan yarattı. Eser, Bedri Rahmi'nin Rockefeller bursu ile gittiği ABD'de kullandığı tekniklerdeki değişimleri yansıtmasının yanında sanatındaki yerli unsurları da koruduğunu açıkça gözler önüne sermesi açısından en önemli yapıtları arasında gösteriliyor.

Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 'Kilimli Soyut Adam'ı 350 bin TL'ye alıcı bulan diğer bir eser oldu. Mübin Orhon'un 1962 tarihli 'Abstrait Rouge' adlı önemli eseri ise 285 bin TL'ye müzayedenin en pahalı eserlerinden biri olarak yeni sahibiyle buluştu.