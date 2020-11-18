AA

Kahramanmaraş Belediyesi'nin destekleriyle çıkan derginin hikayesini, amacını ve Kahramanmaraş'ın kültür, sanat alanındaki rolünü AA muhabirine anlatan Yalçınova, Kahramanmaraş'ta yaşayan şair ve yazarların yıllardır böyle bir derginin hayalini kurduğunu belirterek, "Kahramanmaraş'ın dışında yaşayan şair ve yazarlar da şehrimizden böyle bir dergi beklentisi içindeydi. Dergicilik böyle bir şeydir zaten. Bir büyüğümüzün ifadesiyle, 'Beklenmeyen dergi çıkmaz. Çıksa da, uzun ömürlü olmaz'." ifadelerini kullandı.

Ömer Yalçınova, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Kültür, Spor ve Turizm Daire Başkanı Duran Doğan'ın desteğiyle dergisinin ilk kıvılcımlarının parladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kültür bir bütündür ve birbiriyle bağlantılı birçok unsurdan oluşur. Mesela zengin bitki örtüsü hayvancılığı besler. Hayvancılık tabakhaneyi ve deri işçiliğini tetikler. Tabakhane yemeniciliği doğurur. Yemeni şehirde ticaretin hareketlenmesini sağlar. Maraş, su şehridir. Suyun, zengin bitki örtüsünün ve hayvancılığın etkisi diğer geleneksel el sanatlarını ve mutfak kültürünü de belirler. Ayrıca Kahramanmaraş'ta, Dulkadiroğlu döneminden kalma bir saray adabı vardır. Edebiyatı, müziği, ilmi de bunlara dahil edebiliriz. Yedi bin yıl geriye götürülebilmektedir Maraş'ın tarihi. Dolayısıyla tarihi, coğrafyası, farklı medeniyetlerden kalma mimarisi, mutfak kültürüyle Kahramanmaraş, şehir kültürü denilince akla gelebilecek ilk yerlerden biridir. Evelahir, bu zengin kültürel mirası yansıtmak üzere çıkmaya başladı. Dergide edebiyatçılar da kendilerine yer bulacak, geleneksel el sanatçıları da. Aşçılarımız da görünecek, üzüm, ceviz, biber yetiştiren çiftçilerimiz de... Amacımız, bu şehrin kültürünü bir bütün halinde yansıtmak, işlemek, gelecek kuşaklara aktarmaktır."

Yalçınova, dergilerin her şeyden önce bir araya gelme yerleri olduğunu vurgulayarak, Kahramanmaraş'a ilgi duyan herkesin Evelahir çatısı altında toplanmasını arzu ettiklerini söyledi.

Edebiyata, kültüre ve sanata ilgi duyan gençlerden de dergiye eser göndermelerini isteyen Ömer Yalçınova, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gençlerimiz, dergimiz sayesinde Maraş’ı daha iyi tanısın ve öğrensin. Ayrıca şair ve yazarların sohbetlerini dinlesin, dergi için çalışsınlar. Bu sohbetlerden, okumaları gereken yeni kitap isimleri duyacaklardır. Bir yazı neden zayıf kalmıştır? Bununla ilgili tartışmalardan güçlü yazıların özelliklerini öğrenecekler. Bu yönüyle Evelahir, gençler için bir okul olacaktır. İlk dergicilik tecrübelerini kazanacakları, verimli bir okul... Kahramanmaraş'a dair yapılan bütün bilimsel, edebi, fikri çalışmalar, Evelahir yoluyla yayılma, duyulma, okunma imkanına kavuşacak. Bütün bunlar şehre mütevazı ama önemli katkılardır."

İki ayda bir yayınlanması planlanan derginin Kasım-Aralık sayısında, Duran Boz'un "Edebiyat Kulesinde Bir Gözcü: Nuri Pakdil", Mehmet Işık'ın "Tarih Öncesi Çağlardan Günümüze Kahramanmaraş", Mehmet Narlı'nın "Maraşı Yazmak ya da Zamana Kök Salmak", Yıldız Ramazanoğlu'nun "Baba Yadigarı Poyrazlı Maraş" başlıklı inceleme yazılarıyla Necip Tosun'un "Maraş'ta Bir Gün", Hüseyin Yorulmaz ve Mustafa Aydoğan'ın "Pulsuz Mektuplar" yazıları yer alıyor.

İlk sayıda ayrıca yazar Aliye Akan'ın şair ve ressam Bünyamin K. ile yazar Süleyman Can'ın ise hattat Arif Yücel ile yaptığı söyleşiler de edebiyatseverlerin beğenisine sunuluyor.